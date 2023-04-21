Берлин, 21 апреля, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Министр обороны ФРГ Борис Писториус поддерживает проведение Вооруженными силами Украины (ВСУ) операций на территории России в случае, если они будут нарушать пути снабжения российских войск и при этом не пострадают мирные жители. Его слова 21 апреля цитирует немецкая газета Frankfurt Allgemeune Zeitung.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Писториус

С начала проведения специальной военной операции только в одной Белгородской области в результате атак украинских военных погибли 30 человек, известил 20 апреля в ходе отчёта перед депутатами областной думы губернатор региона Вячеслав Гладков.

Законы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент РФ Владимир Путин подписал 5 октября 2022 года.

Утром 19 апреля украинские военные в очередной раз обстреляли мирных жителей Новой Каховки в Херсонской области — один человек погиб, ещё двое получили минно-взрывные ранения. В тот же день в результате обстрела Петровского района Донецка множественные повреждения получили частные дома, погибли также двое мирных жителей, сообщает Народная милиция ДНР.

ВСУ прицельно наносили удар из РСЗО «Град» по жителям села Васильевка в Запорожской области 18 апреля, информировали экстренные службы. Беженка из Артёмовска (ДНР) рассказала о том, как украинские националисты подрывали подвалы, в которых прятались мирные жители, в том числе дети. Боевики продолжали сбрасывать взрывные устройства, несмотря на просьбы людей прекратить. В результате были погибшие и раненые, заявили в Следственном комитете России 20 апреля.

Вместе с тем, рассуждая о вопросе будущих поставок оружия и боеприпасов украинским властям, Писториус назвал недопустимыми поставки запрещённых во всём мире типов бомб, как, например, кассетные боеприпасы и фосфорно-зажигательное оружие.

Накануне, 20 апреля, именно министр обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается из-за продолжающегося на территории страны конфликта. В начале апреля он подчеркивал, что Германия пока не будет отправлять Киеву дополнительное количество танков Leopard сверх того, о котором уже было объявлено ранее.