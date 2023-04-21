В МИД России прокомментировали визит премьер-министра Японии в Киев
Москва, 21 апреля 2023, 14:05 — REGNUM Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев свидетельствует о продолжении политики Токио как послушного союзника Соединённых Штатов, считает заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.
«С моей точки зрения, господин Кисида просто продолжает политику, начатую много лет назад, когда он занял пост премьер-министра Японии… Он играет роль лидера страны, которая является послушным союзником США», — сказал Галузин в интервью RT 21 апреля.
Япония переняла антироссийские настроения США, что привело к резкому ухудшению российско-японских отношений, а также к «разрыву многих взаимных связей», добавил замглавы МИД.
Делегация из Японии с премьер-министром Фумио Кисидой прибыла на вокзал в Киев 21 марта. Затем Кисида встретился и провёл переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе официального визита японский премьер-министр пригласил президента Украины принять участие в саммите G7.