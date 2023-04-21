Москва, 21 апреля, 2023, 14:05 — ИА Регнум. Визит премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев свидетельствует о продолжении политики Токио как послушного союзника Соединённых Штатов, считает заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин.

AFLO/Global Look Press Фумио Кисида

«С моей точки зрения, господин Кисида просто продолжает политику, начатую много лет назад, когда он занял пост премьер-министра Японии… Он играет роль лидера страны, которая является послушным союзником США», — сказал Галузин в интервью RT 21 апреля.

Япония переняла антироссийские настроения США, что привело к резкому ухудшению российско-японских отношений, а также к «разрыву многих взаимных связей», добавил замглавы МИД.

Делегация из Японии с премьер-министром Фумио Кисидой прибыла на вокзал в Киев 21 марта. Затем Кисида встретился и провёл переговоры с Владимиром Зеленским. В ходе официального визита японский премьер-министр пригласил президента Украины принять участие в саммите G7.