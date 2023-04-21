Компания Chery допустила открытие собственного завода в России

Москва, , 14:02 — REGNUM Китайский автопроизводитель Chery изучает возможности для открытия собственного завода в России, сообщили в пресс-службе компании.

Chery Little Ant Chery

«Мы никогда не переставали думать о проекте по локализации — это тесно связано со стратегическим развитием Chery в России», — говорится в сообщении.

В компании заявили об изучении разных путей сотрудничества с Россией, включая собственный завод и производство на условиях партнёрства.

В перспективе китайская компания видит возможность представить на российском рынке и собственные электрокары.

Как сообщало 9 декабря 2022 года ИА REGNUM, на автомобильном рынке России, по оценкам экспертов, к концу 2022 года осталось 14 брендов из 60. При этом 78% продаваемых на рынке марок — китайские. Почти все европейские, американские и корейские компании приостановили поставки. В числе оставшихся брендов три — российские (Lada, ГАЗ, УАЗ), а остальные — китайские (Chery, Geely, Haval, Jac, Faw, Dongfeng, Changan, Exeed, Gac, Foton, Omoda).