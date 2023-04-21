В Сети раскритиковали заявления Зеленского о стремлении украинцев вступить в НАТО

Киев, , 14:02 — REGNUM Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Украина должна стать членом НАТО, иначе этого не поймут ни украинцы, ни европейцы, вызвало критику и возмущение пользователей Twitter.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из комментаторов указал, что Украину ни в коем случае нельзя принимать в НАТО, в противном случае это будет означать начало третьей мировой войны.

«Вопрос НАТО ― главная причина начала конфликта, которого можно было бы легко избежать при нейтральном статусе Украины», — отметил один из участников обсуждения.

Другой пользователь указал на то, что большую часть населения Европы мало волнует эта проблема, так как существуют другие нерешённые вопросы.

Комментаторы напомнили, что Киев и так получает огромную финансовую помощь от Запада, поэтому ему следует убавить амбиции.

Президент Украины в обращении 20 апреля потребовал выдать Киеву «политическое приглашение» в члены Североатлантического альянса на предстоящем саммите в Вильнюсе. Он считает, что весь мир видит, что Киев это «заслужил». Политик сказал, что «ни большинство украинцев, ни большинство европейцев, ни большинство жителей всего пространства НАТО не поймут лидеров альянса», если на саммите этого не произойдёт.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе визита в Киев 20 апреля заявил, что страны альянса уже помогли Вооружённым силам Украины на сумму более 150 миллиардов долларов. На следующий день на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, где прошла встреча контактной группы по Украине, он указал, что все страны, входящие в Североатлантический альянс, согласились с тем, что Украина должна стать членом НАТО.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF исключил возможность вступления Украины в НАТО, пока на территории страны ведутся боевые действия. При этом, по словам немецкого политика, для Украины «дверь в НАТО приоткрыта».

В свою очередь, депутат Госдумы от Крыма генерал-майор запаса Леонид Ивлев («Единая Россия») заверил, что Россия не позволит и не допустит вступления Украины в состав Североатлантического альянса. Это станет постоянным источником военной опасности, указал парламентарий.

Читайте ранее в этом сюжете: Песков: НАТО продолжает линию на поглощение Украины