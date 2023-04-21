Москва, 21 апреля, 2023, 13:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с Советом безопасности РФ дополнительные меры по профилактике правонарушений в образовательных организациях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Вопрос чрезвычайной важности, я считаю. Мы к нему обращаемся, как правило, только если какие-то трагедии случаются, но договорились в своё время, что будем работать на плановой основе по таким вопросам», — сказал глава государства.