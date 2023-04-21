Эр-Рияд, , 13:45 — REGNUM Комитет по дисциплине и этике Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) не стал применять санкции к португальскому форварду команды «Аль-Насра» Криштиану Роналду за жест непристойного характера. Это 21 апреля следует из постановления, опубликованного на сайте SAFF.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

В постановлении отмечается, что комитет принял решение оштрафовать клуб «Аль-Наср» на 15 тысяч риалов за то, что его игроки поздно вышли на второй тайм матча 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хилялем».

После этой встречи уходящий с игрового поля Роналду показал непристойный жест в ответ на скандирование болельщиками фамилии аргентинского нападающего клуба «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в конце 2022 года и 13 матчах за новый клуб отличился 11 голами и двумя голевыми пасами. Его команда находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля адвокат Нуф бинт Ахмед заявила, что Роналду оказался под угрозой депортации из Саудовской Аравии за неприличный жест после матча с «Аль-Хилялем».

Ранее появлялась информация, что нападающий по контракту с «Аль-Насром» получает около 90% своей зарплаты из государственного бюджета Саудовской Аравии. При этом, по подсчётам СМИ, годовая зарплата Роналду без учёта бонусов составляет порядка 200 млн евро, что делает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории.