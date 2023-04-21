Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили взаимодействие в рамках ОПЕК+

Москва, , 14:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд в ходе телефонных переговоров 21 апреля дали положительную оценку взаимодействию двух стран в рамках ОПЕК+, сообщили в пресс-службе Кремля.

Мухаммед Бен Салман Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В ходе переговоров, состоявшихся по инициативе Эр-Рияда, участники обсудили важные для двух стран темы, в том числе планы дальнейшего расширения торговых отношений, взаимодействия в энергетике и инвестициях.

«Выражено удовлетворение уровнем координации в рамках ОПЕК+ в целях обеспечения стабильности мирового нефтяного рынка. Обсуждены также перспективы взаимодействия Саудовской Аравии с объединением БРИКС», — сообщили в Кремле.

Путин и Мухаммед Бен Салман Аль Сауд обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и участии России и Саудовской Аравии в урегулировании кризисных ситуаций в регионе.

Президент России поздравил своего собеседника и народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам. Как отметили в Кремле, разговор был дружеским и содержательным. Стороны договорились наращивать контакты по ряду направлений.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что у главы государства сегодня состоялись международные телефонные переговоры.

В начале апреля ряд стран ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, объявили о сокращении добычи нефти с мая и до конца 2023 года на 500 тысяч баррелей в сутки. Это решение китайское издание Global Times назвало ударом США под дых.

О планах Саудовской Аравии присоединиться к БРИКС (куда входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) стало известно осенью прошлого года. В конце февраля российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что число стран, желающих вступить в БРИКС, приблизилось к 20.