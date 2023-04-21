Берлин, 21 апреля, 2023, 13:39 — ИА Регнум. НАТО не планирует на данном этапе решать какие-либо вопросы по поводу расширения альянса, заявила заместитель официального представителя кабмина Федеративной Республики Германии Кристиана Гофман на брифинге в пятницу, 21 апреля.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Рождение НАТО

«Мы согласны с нашими партнёрами, что в первую очередь речь идёт о продолжении военной, гуманитарной и финансовой помощи для Украины. Это сейчас на первом плане», — сказала Гофман, отметив, что в настоящее время не принято никаких решений о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Ранее глава министерства обороны Германии Борис Писториус в эфире телеканала ZDF исключил возможность вступления Украины в НАТО, пока на территории страны ведутся боевые действия. При этом, по словам немецкого политика, для Украины «дверь в НАТО приоткрыта».

Накануне, 20 апреля, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг прибыл в Киев. В ходе визита генсек НАТО заявил, что страны альянса уже помогли Вооружённым силам Украины на сумму более 150 миллиардов долларов.