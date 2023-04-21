Глава Duracell Russia подтвердил информацию об уходе бренда из России

Москва, , 13:38 — REGNUM Генеральный директор компании по производству батареек Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил Telegram-каналу «Подъем» информацию об уходе компании с российского рынка.

Генеральный директор Duracell © Сергей Карпухин/ТАСС

Глава компании также уточнил, что экологические проекты компании по утилизации использованных батареек сворачивать не будут.

От других комментариев Коротаев отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля решение уйти с российского рынка приняли акционеры компании Duracell. Источник отметил, что компания покидает российский рынок из-за полного прекращения поставок продукции с завода Duracell в Бельгии.

В мае 2019 года компания Duracell и Удмуртия вели переговоры о развитии системы утилизации батареек. Стороны рассматривали вопросы увеличения доли утилизированных отходов производства и потребления в республике. Отдельно указано, что стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий в рамках сотрудничества.