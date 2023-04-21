Москва, 21 апреля, 2023, 13:38 — ИА Регнум. Генеральный директор компании по производству батареек Duracell в России Юрий Коротаев подтвердил Telegram-каналу «Подъем» информацию об уходе компании с российского рынка.

Сергей Карпухин/ТАСС Генеральный директор Duracell

Глава компании также уточнил, что экологические проекты компании по утилизации использованных батареек сворачивать не будут. От других комментариев Коротаев отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля решение уйти с российского рынка приняли акционеры компании Duracell. Источник отметил, что компания покидает российский рынок из-за полного прекращения поставок продукции с завода Duracell в Бельгии.

В мае 2019 года компания Duracell и Удмуртия вели переговоры о развитии системы утилизации батареек. Стороны рассматривали вопросы увеличения доли утилизированных отходов производства и потребления в республике. Отдельно указано, что стороны самостоятельно несут расходы, возникающие в связи с реализацией мероприятий в рамках сотрудничества.