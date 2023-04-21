Симферополь, , 13:32 — REGNUM В отношении жителя Севастополя, задержанного в декабре 2022 года по подозрению в госизмене, возбуждено ещё одно уголовное дело. Его обвиняют в намерении совершить теракт. Об этом 21 апреля журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Выявлены новые факты преступной деятельности 47-летнего гражданина России, задержанного в декабре 2022 года и обвиняемого в совершении государственной измены», ― говорится в сообщении.

Так, установлено, что житель Севастополя планировал поджечь одно из административных помещений города. Он уже начал подготовку к совершению теракта, подыскал средства и орудия поджога, однако довести дело до конца не смог. Его задержали сотрудники управления ФСБ.

Теперь за приготовление к совершению теракта подозреваемому грозит лишение свободы на срок от десяти до 15 лет.

Двух жителей Севастополя сотрудники спецслужбы задержали по подозрению в госизмене в декабре 2022 года. По данным ФСБ, они передавали данные о расположении объектов Минобороны в интересах Службы безопасности Украины. Ленинский районный суд Севастополя избрал подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Севастопольский городской суд приговорил к 12 годам колонии жителя Севастополя Евгения Петрушина за госизмену в пользу военной разведки Украины. Суд установил, что Петрушин по заданию киевской разведки в 2020–2021 годах собирал и передавал информацию о деятельности Черноморского флота России.

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