Москва, , 13:30 — REGNUM Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили наращивание контактов двух стран. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разговор прошёл в дружественном ключе, носил конструктивный и содержательный характер. С учетом этого условлено о наращивании контактов по конкретным направлениям сотрудничества», — говорится в сообщении.

Как отмечено, в ходе разговора политиками рассмотрен «ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение взаимовыгодных связей в торгово-экономической, инвестиционной и энергетической областях».

Также в ходе разговора был затронут вопрос сотрудничества Саудовской Аравии с БРИКС.

В пресс-службе отметили, что Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили обстановку на Ближнем Востоке и урегулирование кризисных ситуаций в этом регионе.

В завершении разговора Владимир Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам.

Предыдущий телефонный разговор Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом состоялся 30 января 2023 года. Тогда обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового рынка нефти.