Москва, 21 апреля, 2023, 13:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в ходе телефонного разговора обсудили наращивание контактов двух стран. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Разговор прошёл в дружественном ключе, носил конструктивный и содержательный характер. С учетом этого условлено о наращивании контактов по конкретным направлениям сотрудничества», — говорится в сообщении.

В ходе разговора лидеры рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на расширение в сфере инвестиций, торговли и энергетики. Также затронули вопрос сотрудничества Саудовской Аравии с БРИКС.

В пресс-службе отметили, что Путин и наследный принц Саудовской Аравии обсудили обстановку на Ближнем Востоке и урегулирование кризисных ситуаций в этом регионе.

В завершении разговора Владимир Путин поздравил руководство и народ Саудовской Аравии с праздником Ураза-байрам.

Предыдущий телефонный разговор Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом состоялся 30 января 2023 года. Тогда обсуждалось развитие двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового рынка нефти.