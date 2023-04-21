Москва, 21 апреля, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Более актуальными, отвечающими на современные вызовы должны стать школьные и вузовские курсы по истории и обществознанию, заявил 21 апреля председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.

Сергей Савостьянов/ТАСС Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев

На всероссийском съезде учителей и преподавателей обществознания в МГУ он напомнил о поручении президента Владимира Путина, касающегося истории и обществознания. Глава государства сказал, что эти предметы требуют глубокого переосмысления курсов в свете тех грандиозных событий, которые происходят в мире.

«Курсы должны стать актуальными, курсы должны отвечать на живые вопросы, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — заявил Фадеев. Необходимо уйти от «западного уклона» в изучении этих наук, показав, что мир велик и что исторические достижения есть не только на Западе.

По итогам прошедшего в конце прошлого года заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент поручил внести предложения по разработке учебников по «истории» и «обществознанию».

Фадеев в конце марта заявил, что нужно уходить от западного уклона в программе курса обществознания. По его словам, на прозападной позиции гражданина России не воспитать.