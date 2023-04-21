* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Лондон, , 13:29 — REGNUM Власти Великобритании ввели санкции в отношении пятерых граждан России в связи с приговором публицисту Владимиру Кара-Мурзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Об этом 21 апреля говорится в сообщении пресс-службы британского министерства иностранных дел.

Общественный деятель Владимир Кара-Мурза © Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Уточняется, что под санкции попали судья Елена Ленская, а также двое следователей по делу публициста и двое сотрудников Федеральной службы безопасности России

По утверждению главы МИД Британии Джеймса Клеверли, приговор журналисту якобы «в очередной раз демонстрирует полное неуважение к основным правам человека».

«Сегодня к пяти лицам, связанным с его делом, были применены санкции. Это отправляет чёткий сигнал о том, что Великобритания не потерпит такого обращения с одним из своих граждан», — приводит его слова пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Московский городской суд приговорил Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима. Публициста признали виновным в государственной измене и распространении фейков про российскую армию.

На оглашение приговора журналисту прибыло 40 дипломатов из 25 стран. Это были дипломаты из США, Канады, Великобритании, Швейцарии, стран Евросоюза (Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Румынии, Франции, Финляндии, Швеции, Чехии и Эстонии), а также из Австралии и Новой Зеландии.