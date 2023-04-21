Минск, 21 апреля, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Гособвинение в Белоруссии попросило для основателя Telegram-канала Nexta, признанного в стране экстремистским и террористическим, Степана Путило наказание в виде 20 лет колонии, сообщил корреспондент РИА Новости.

Роман Протасевич дает показания

Также прокурор запросил для экс-главреда Nexta Романа Протасевича 10 лет колонии.

Гособвинение попросило суд назначить основателю Telegram-канала Степану Путило 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, а бывшему редактору канала Яну Рудику — 19 лет лишения свободы.

Прокурор также посчитал доказанной вину Путило и Рудика в финансировании экстремистской деятельности и дискредитации Белоруссии, Путило — ещё и в руководстве террористической организацией.

Как сообщало ИА REGNUM, Следственный комитет Белоруссии в мае 2022 года возбудил уголовное дело в отношении Степана Путило за организацию и руководство террористической организацией Nexta. С 2020 года обвиняемый использовал информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории страны.

В декабре 2022 года дело Романа Протасевича, задержанного в экстренно севшем в Минске в мае 2021 года самолете авиакомпании Ryanair, было направлено в суд Генеральной прокуратурой Белоруссии. Для Путило заочно избрали в качестве меры пресечения заключение под стражу, а выполнившего условия досудебного соглашения о сотрудничестве в полном объёме Протасевича оставили под домашним арестом.