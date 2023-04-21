Москва, 21 апреля, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Экономические противоречия между странами Восточной Европы и Украиной продолжат расти и будут использованы для того, чтобы давить на Киев, побуждая его к более активным действиям на фронте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Так он прокомментировал сообщения европейских СМИ, которые жалуются на то, что запрет импорта дешёвого украинского зерна в ряд стран Восточной Европы запоздал, так как фермеры, например в той же Польше, уже оказались на грани разорения.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно

Колташов обратил внимание на то, что запрет на ввоз украинского продовольствия, в частности зерна, в восточноевропейские страны введён не в сентябре 2022 года и даже не в октябре или ноябре, а почему-то весной, в апреле 2023-го.

«Очевидно, что это решение принято не из экономических соображений. С экономической точки зрения это следовало сделать намного раньше. Это должен был быть упреждающий шаг для защиты собственных фермеров. Поэтому то, что происходит сейчас, следует рассматривать как реверанс общественному мнению или, говоря проще, попытку успокоить местных фермеров: смотрите, мол, мы учли ваше желание, — сказал экономист. — Но следует понимать, что это ещё и нажим на Киев. Сейчас этот запрет не имеет смысла и получит его только в том случае, если его распространят на следующий урожай. На тот, который соберут в августе».

По его мнению, в настоящее время просматриваются попытки политического нажима на Киев, от которого требуют наступать, быть чрезвычайно активными на фронте. В противном случае в августе 2023 года новый запрет на импорт зерна станет очень серьёзной проблемой для режима Зеленского.

«Однако если же Украина будет вести себя «правильно», то никакого запрета в конце лета не будет», — считает Колташов.

Вместе с тем есть мнение, что споры вокруг импорта украинского зерна удастся урегулировать на уровне Европейской комиссии.

«Практически во всех европейских странах рынок продовольствия регулируется довольно сложным образом. Часть производителей продовольствия субсидируют, выделяя на это значительные средства. Поэтому большинство стран квотируют поставку того или иного вида продукции. Как следствие, очень высокий рост предложения украинского продовольствия, прежде всего зерна, естественно, сильно повлиял на рынки европейских стран, вызывая недовольство фермеров и соответствующую реакцию политиков. Поэтому то, что страны Восточной Европы не рады большому притоку дешёвого украинского зерна, — совершенно нормальное явление», — сказал корреспонденту ИА REGNUM экономист Сергей Хестанов.

По его мнению, скорее всего, эту проблему урегулируют на уровне Еврокомиссии, когда часть стран, прежде всего в Восточной Европе, защитят своих производителей, а более развитые введут какие-то квоты по поставкам украинского зерна на свои собственные рынки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, к настоящему моменту импорт украинского зерна приостановила Польша, прислушавшись к жалобам местных фермеров, которые указали, что не могут продать своё зерно, в огромном количестве оставшееся на складах, из-за «плохой технической украинской сельхозпродукции», которая заполнила весь рынок. Аналогичные решения приняты властями Венгрии, Болгарии, а также Словакии. Не исключено, что в ближайшее время их примеру последует и Румыния. Таким образом, восточноевропейские страны фактически нарушили установленные правила международной торговли, решив не дожидаться соответствующего решения Еврокомиссии.