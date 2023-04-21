Песков заявил, что санкции против РФ могут привести к мировому экономическому кризису

Москва, , 13:25 — REGNUM Антироссийские санкции будут бить по мировой экономике и могут привести к всемирному кризису, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ходе брифинга 21 апреля. Комментируя информацию о возможном запрете экспорта в Россию из стран G7, Дмитрий Песков пояснил, что в России отдают отчёт, что и Соединённые Штаты Америки, и страны Евросоюза активно раздумывают над новыми дополнительными санкциями.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Не нужно забывать, что ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объёмом санкций, как мы», — подчеркнул представитель Кремля, заметив при этом, что Российское государство адаптируется, развивается, занимаемся перспективными планами развития и учитывает существующие опасности.

Журналистов интересовала реакция Кремля на разрыв договора аренды земли с посольством России в Киеве. Пресс-секретарь российского президента напомнил, что в Москве под посольством Украины тоже есть земля: «Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься».

Также пресс-секретарь президента РФ обратил внимание на появившиеся слухи о том, что в вузах отмечены факты раздачи повесток. «В Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации», — сказал Дмитрий Песков.

Говоря о судьбе отставного губернатора Красноярского края Александра Усса, Песков не исключил, что он может получит кресло сенатора.

Из брифинга Дмитрия Пескова также следует, что 21 апреля Владимир Путин проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

О своей отставке Александр Усс заявил 20 апреля после состоявшейся на днях встречи с Владимиром Путиным. По его словам, поступило предложение на федеральном уровне заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал СМИ ряд актуальных тем. В частности, отметил, что НАТО продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой говорили ещё до начала СВО.

В ходе беседы с журналистами он заявил также, что не знает о проблеме с долгами по зарплате в российском футбольном клубе «Томь». Из письма, отправленного главе государства, следует, что с мая 2022 года в клубе не выплачивалась заработная плата, а общая сумма задолженности превысила 27 млн рублей.