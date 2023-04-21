Мужчина поджёг себя перед посольством США в столице Дании

Копенгаген, , 13:14 — REGNUM Неизвестный мужчина поджёг себя около здания посольства США в Копенгагене. Об этом 21 апреля сообщает полиция столицы Дании на своей странице в Twitter.

Полиция США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы находимся у американского посольства на улице Даг Хеммершёльдс алле в Эстербру [район Копенгагена]. По-видимому, здесь некий мужчина поджёг себя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь был потушен, пытавшийся совершить акт самосожжения находится в сознании. Позднее полиция Копенгагена добавила, что поджечь себя пытался 18-летний датский гражданин, которого доставили в больницу, и в данный момент его жизни ничто не угрожает. Причины произошедшего не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в Судане произошёл обстрел американского дипломатического конвоя, в результате этого никто не погиб. Он назвал произошедшее безрассудным, безответственным и небезопасным.