Копенгаген, 21 апреля, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина поджёг себя около здания посольства США в Копенгагене. Об этом 21 апреля сообщила полиция датской столицы на странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция США

«Мы находимся у американского посольства на улице Даг Хеммершёльдс алле в Эстербру [район Копенгагена]. По-видимому, здесь некий мужчина поджёг себя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что огонь был потушен, пытавшийся совершить акт самосожжения находится в сознании. Позднее полиция Копенгагена добавила, что поджечь себя пытался 18-летний датский гражданин, которого доставили в больницу, сейчас его жизни ничто не угрожает. Причины произошедшего не уточняются.