Сбербанк по итогам 2022 года выплатит рекордные дивиденды в 565 миллиардов рублей

Москва, , 13:08 — REGNUM Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей за акцию. Об этом 21 апреля сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

«Сбербанк» Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации главы Сбербанка Германа Грефа, всего банк направит держателям ценных бумаг 565 млрд рублей — это рекордный показатель. В последний раз банк выплачивал дивиденды в 2021-м за 2020 год. Тогда их объём составил 422,4 млрд рублей, или 18,7 рубля на акцию.

«Дивиденды в размере 25 рублей на акцию — это рекорд за всю историю дивидендных выплат», — отметил Греф.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2022 года Сбер сумел показать чистую прибыль в объёме свыше 300 млрд рублей. При этом число активных клиентов Сбербанка — физических лиц — в 2022-м выросло на 2,9 млн человек и составило 106,7 млн.

Отмечается, что чистый процентный доход Сбербанка за три месяца 2023 года увеличился на 22,4% г/г, до 517,1 млрд рублей, и на 32,9% г/г в марте, до 180,6 млрд рублей. Уточняется, что ускоренный рост связан с удорожанием стоимости клиентских средств в марте 2022 года из-за повышения ключевой ставки Банком России.