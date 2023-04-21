Москва, 21 апреля, 2023, 13:08 — ИА Регнум. Акционеры Сбербанка утвердили дивиденды за 2022 год в размере 25 рублей за акцию. Об этом 21 апреля сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM «Сбербанк»

По информации главы Сбербанка Германа Грефа, всего банк направит держателям ценных бумаг 565 млрд рублей — это рекордный показатель. В последний раз банк выплачивал дивиденды в 2021-м за 2020 год. Тогда их объём составил 422,4 млрд рублей, или 18,7 рубля на акцию.

«Дивиденды в размере 25 рублей на акцию — это рекорд за всю историю дивидендных выплат», — отметил Греф.

Дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 11 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2022 года Сбер сумел показать чистую прибыль в объёме свыше 300 млрд рублей. При этом число активных клиентов Сбербанка — физических лиц — в 2022-м выросло на 2,9 млн человек и составило 106,7 млн.

Отмечается, что чистый процентный доход Сбербанка за три месяца 2023 года увеличился на 22,4% г/г, до 517,1 млрд рублей, и на 32,9% г/г в марте, до 180,6 млрд рублей. Уточняется, что ускоренный рост связан с удорожанием стоимости клиентских средств в марте 2022 года из-за повышения ключевой ставки Банком России.