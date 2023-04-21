Москва, 21 апреля, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Чаще всего в лотереях участвуют люди со средним уровнем достатка и выше. Таковы результаты исследования бренда гослотерей «Национальная Лотерея».

«Национальная Лотерея»

Почти половина (46%) респондентов заявили, что их уровень достатка позволяет покупать им крупную бытовую технику, однако для того, чтобы приобрести автомобиль, им необходимо накопить определенную сумму. 16% заявили, что могут позволить себе купить автомобиль, но покупка квартиры или загородного дома без кредита затруднительна. Примерно треть (29%) респондентов сообщили, что им хватает средств на еду и одежду, но покупка телевизора или холодильника возможна только, если они будут копить в течение длительного срока, либо возьмут кредит.

Средний возраст участников лотереи — 26–35 лет (28%) и 36–45 лет (25%). Половина (55%) из них живут в городах с населением от 100 тыс. человек, а 29% — в городах-миллионниках. В Москве живут 16% опрошенных.

Каждый третий участник лотереи покупает билеты несколько раз в год. 19% делают это несколько раз в месяц, 17% — раз в месяц, 13% — раз в неделю, а 5% — несколько раз в неделю.

При этом значительная часть участников лотерей никогда не делала ставки на спорт (43%), не играла в онлайн-покер (58%) и онлайн-казино (54%) на деньги; 13% никогда не играли в простые мобильные игры.

В исследовании, проведенном компанией ООО «Профи исследования» по заказу «Национальной Лотереи» ООО «Спортивные Лотереи» методом анкетирования через интернет посредством онлайн-панели, приняло участие 7 000 респондентов.