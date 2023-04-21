Путин 21 апреля проведёт совещание с постоянными членами СБ РФ
Москва, 21 апреля 2023, 13:03 — REGNUM Оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России пройдёт 21 апреля под председательством президента Владимира Путина, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«В середине дня он проведёт оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — сказал Песков. О темах совещания будет объявлено позже.
По словам представителя Кремля, президент 21 апреля провёл международные переговоры по телефону, поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам. Кроме того, у главы государства ожидается «встреча в течение дня».
Кремль 21 апреля опубликовал поздравительную телеграмму президента «Мусульманам России» в честь Ураза-байрама — праздника, знаменующего окончание священного для мусульман всего мира месяца Рамадан.
14 апреля Путин обсудил с СБ РФ тему информационной безопасности страны. На встрече с членами СБ РФ 5 апреля президент поручил принять допмеры по контрразведке и розыску террористов.