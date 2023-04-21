Бухарест, 21 апреля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Румынские власти не собираются вводить запрет на ввоз зерновых с Украины и собираются строго соблюдать нормы Евросоюза. Об этом 20 апреля заявил представитель правительства Румынии Дан Кэрбунару на пресс-конференции по итогам заседания правительства страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Румыния

«Румыния решила строго соблюдать соответствующие европейские нормы, и мы видели <…> аргументы, согласно которым страна, чьи фермеры каждый год получают из европейских денег €3 млрд прямыми платежами или инвестициями, конечно, имеет лишний мотив для соблюдения этих правил», — сказал он, комментируя требование входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии (СДП) приостановить ввоз сельхозпродукции с Украины.

Вечером 20 апреля замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ходе совещания с министрами сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии назвал незаконными запреты на ввоз зерна с Украины, принятые в четырёх восточноевропейских странах, и потребовал их отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 21 апреля в МИД России заявили, что система вывоза аграрной продукции с Украины, которая на сегодняшний день налажена в Евросоюзе, начинает давать трещины. В ведомстве уточнили, что режим украинского президента Владимира Зеленского получил новый удар от своих ближайших «друзей» из Восточной Европы — Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии, приостановивших импорт украинской аграрной продукции.