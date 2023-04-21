Москва, 21 апреля, 2023, 12:56 — ИА Регнум. В администрации президента России нет разговоров о новой волне мобилизации. Об этом 21 апреля заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Александр Погожев ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Честно говоря, я первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Честно говоря, даже не знаю. Но, ещё раз повторяю, в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации», — сказал он, говоря о сообщениях о том, что студентам вузов якобы начали выдавать повестки в военкомат.

Песков отметил, что в Кремле знают о работе по усовершенствованию и цифровизации системы работы военкоматов по проведению призывных кампаний, однако о вышеозначенных фактах ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля депутат Госдумы, глава комитета по обороне Андрей Картаполов рассказал, что во время весеннего призыва в России в тестовом режиме могут быть разосланы электронные повестки. Он уточнил, что рассылаемые повестки не будут иметь юридической силы.