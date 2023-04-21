Песков заявил, что экс-губернатор Красноярского края Усс может перейти в Совфед

Москва, , 12:56 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 21 апреля заявил журналистам, что в Кремле не исключают переход бывшего красноярского губернатора Александра Усса в Совет Федерации.

Александр Усс Иван Шилов © ИА REGNUM

«Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — ответил Песков на вопрос журналистов об отставке красноярского губернатора.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Красноярского края Александра Усса. Уточняется, что Усс подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Экс-губернатор добавил, что получил предложение продолжить работу на федеральном уровне, при этом заниматься и вопросами социально-экономического развития Красноярского края.

В тот же день Владимир Путин провёл рабочую встречу по видеосвязи с заместителем министра финансов Михаилом Котюковым, которому он предложил возглавить регион. Глава государства также отметил заслуги Александра Усса на посту губернатора Красноярского края.