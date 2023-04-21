Москва, 21 апреля, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Россия тщательным образом отслеживает намерения и помыслы США и Евросоюза о введении новых дополнительных санкций, которые грозят мировым экономическим кризисом. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя планы стран G7 ввести запрет на экспорт в Россию почти всех товаров.

Сергей Корсун ИА REGNUM Ответ на санкции

«Мы самым тщательным образом это отслеживаем, отдаём себе отчёт в том, что и США, и страны ЕС активно раздумывают над новыми дополнительными санкциями», ― сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что ни одна страна в мире не сталкивалась с таким объёмом санкций, как Россия, что не мешает ей адаптироваться, развиваться и заниматься перспективными проектами. При этом учитываются те опасности, «которые кроются за такими помыслами наших противников», добавил пресс-секретарь российского лидера.

«Исходим из того, что в любом случае и нынешние санкции против нашей страны, и новые дополнительные шаги, о которых думают в Брюсселе и Вашингтоне, будут бить и по мировой экономике. Это может лишь привести к нарастанию тенденций к всемирному экономическому кризису», ― уверен Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, страны «Большой семёрки» рассматривают возможность запрета почти всего экспорта в Россию в рамках продления санкций. По информации японского информационного агентства Kyodo, этот вопрос планируют обсудить на саммите «Большой семёрки» в Хиросиме в мае этого года.

Ранее страны G7 уже прекратили экспорт в Россию широкого спектра товаров, в том числе и технологий, которые могут быть использованы в военных целях, — различной электроники и запчастей для автомобилей и самолётов.

Доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов считает, что страны «Большой семерки» действительно могут решиться на полный запрет любого экспорта в Россию, но для этого геополитическая обстановка должна накалиться очень сильно.