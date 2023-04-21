Москва, , 12:53 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами 21 апреля заявил, что не знает о проблеме с долгами по зарплате в российском футбольном клубе «Томь».

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Нет, к сожалению, пока не видели, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, успели ли в Кремле ознакомиться с обращением работников футбольного клуба по поводу невыплаты зарплаты.

Ранее сотрудники футбольного клуба написали президенту Владимиру Путину письмо с просьбой решить проблему с долгами. С августа 2022 года в клубе не выплачивалась заработная плата, а общая сумма задолженности перед сотрудниками составляет порядка 40 миллионов рублей.

В октябре в Следственном комитете России по Томской области сообщили об организации доследственной проверки по факту невыплаты заработной платы сотрудникам футбольного клуба «Томь». По предварительным данным, по состоянию на 21 октября 2022 года общая сумма задолженности перед 127 работниками клубами достигла 26,4 миллиона рублей.