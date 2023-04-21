Москва, 21 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 21 апреля заявил, что не знает о проблеме с долгами по зарплате в российском футбольном клубе «Томь».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, к сожалению, пока не видели, поэтому ничего не могу сказать», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, успели ли в Кремле ознакомиться с обращением работников футбольного клуба по поводу невыплаты зарплаты.

Ранее сотрудники футбольного клуба написали президенту Владимиру Путину письмо с просьбой решить проблему с долгами. С августа 2022 года в клубе не выплачивалась заработная плата, а общая сумма задолженности перед сотрудниками составляет порядка 40 миллионов рублей.

В октябре в томском СК сообщили об организации доследственной проверки по факту невыплаты заработной платы сотрудникам футбольного клуба «Томь». По предварительным данным, по состоянию на 21 октября 2022 года общая сумма задолженности перед 127 работниками клубами достигла 26,4 миллиона рублей.