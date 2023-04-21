Песков: Россия ответит на расторжение Украиной договора аренды земельного участка посольства в Киеве

Москва, , 12:46 — REGNUM Москва ответит соответствующими мерами на решение украинских властей о расторжении договора об аренде земли с посольством России в Киеве. Об этом 21 апреля заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Здесь же тоже есть земля под посольством Украины. Очевидно, что здесь будут соответствующие меры приниматься», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля мэр Киева Виталий Кличко заявил о решение Киевского городского совета расторгнуть договор об аренде земельного участка, на котором находится посольство России