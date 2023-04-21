Москва, 21 апреля, 2023, 12:44 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 21 апреля заявил, что НАТО продолжает линию на поглощение и втягивание в альянс Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

По словам представителя Кремля, военный альянс продолжает проявлять свою агрессивную сущность, о которой говорили ещё до начала СВО.

«Мы имеем дело с агрессивным блоком, который рассматривает нашу страну как противника и посягает на безопасность нашей страны», — уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что это ещё раз демонстрирует всем, кто склонен хотя бы немножко думать головой, правильность решения президента Владимира Путина о начале спецоперации, исходя из интересов страны и необходимости обеспечить её безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу контактной группы по Украине на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии сообщил, что все союзники по НАТО согласились с тем, что Украина должна стать членом военного альянса. По его словам, «будущее Украины — в семье альянса». Политик добавил, что члены альянса обсуждают поставки Украине различных типов самолётов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 20 апреля заявил, что в Кремле не оценивают перспективы вступления Украины в альянс. При этом представитель Кремля отметил, что присоединение Киева к НАТО будет представлять серьёзную опасность для России. Позже Песков заявил, что вхождение Украины в блок резко увеличило бы угрозу для российского государства. Спецоперация не позволит этого сделать, уточнил представитель Кремля.