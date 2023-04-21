Министр обороны Германии Писториус назвал «нормальными» атаки ВСУ на территории России

Берлин, , 12:42 — REGNUM Глава министерства обороны Германии Борис Писториус счёл приемлемыми удары Вооружённых сил Украины по территории России, написала немецкая газета Frankfurt Allgemeune Zeitung.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Пока ни города, ни гражданские лица, ни гражданские районы не подвергаются нападениями, вам придётся с этим смириться», — приводит издание слова немецкого политика.

При этом Писториус отметил, что в вопросе будущих поставок оружия и боеприпасов союзникам необходимо отдавать себе отчёт, что поставки запрещённых во всём мире типов бомб, как, например, кассетные боеприпасы и фосфорно-зажигательное оружие, являются недопустимыми.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области с начала специальной военной операции в результате агрессии со стороны Вооружённых сил Украины погибли 30 человек, ещё 123 получили ранения. Также частично или полностью разрушены 3267 домовладений, в том числе и жилые здания.