Санкт-Петербург, 21 апреля, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге умер частный детектив. Его тело обнаружили в номере арт-отеля на улице Академика Павлова. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

По информации издания, незадолго до смерти у 51-летнего погибшего произошла ссора с экс-супругой. Женщина утверждает, что бывший муж связал её и пытался убить. Однако ей удалось освободиться и выбраться через окно. Потерпевшая обратилась к администратору отеля, которая, вероятно, и вызвала полицию.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов нашли мужчину уже без признаков жизни. Предположительно, он покончил с собой после того, как не обнаружил супругу в номере.

Полиция и Следственный комитет Петроградского района Санкт-Петербурга устанавливают обстоятельства произошедшего.

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