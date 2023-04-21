Москва, 21 апреля, 2023, 12:45 — ИА Регнум. Оказавшиеся заблокированными европейскими странами российские удобрения будут поставлены в Нигерию и Кению, заявил 21 апреля заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в эфире «России 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Дипломат подтвердил, что в Африку уже отправлена часть удобрений, которые были заблокированы в европейских странах: в Малави отгружено две тысячи тонн.

«Готовится ещё две, как вы правильно сказали, в Кению и Нигерию, но они ещё не осуществлены», — заявил Вершинин.

Российский дипломат напомнил о проблемах Черноморской зерновой инициативы (зерновой сделки), срок которой истечёт 18 мая, предложив условия для её продления:

«Но при этом нам нужен ощутимый прогресс по большим системным вопросам, которые являются проблемными, которые представляют собой барьер на пути доступа нашей сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок».

В портах Европы в ноябре прошлого года оказалось заблокировано свыше 260 тысяч тонн продукции группы «Уралхим». Эти удобрения предназначались для безвозмездной поставки в Африку. Препятствием стала невозможность оплатить перевозку из-за санкций.

По поводу продления зерновой сделки российская сторона выдвигает условия: подключение «Россельхозбанка» к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники в Россию, снятие ограничений на страхование и доступ в порты для российских грузовых кораблей.