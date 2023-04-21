Замглавы МИД: Запад может прекратить поставки оружия Киеву, когда осознает, что ВСУ не может воевать

Москва, , 12:28 — REGNUM Западные страны могут перестать поставлять вооружения Украине только тогда, когда осознают, что ВСУ неспособны продолжать военные действия. Об этом 21 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в эфире телеканала RT.

Поставка вооружения Киевскому режиму Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Может быть, в момент, когда они наконец-то осознают неспособность киевского режима продолжать военные действия, они остановятся», — сказал он в ответ на вопрос о том, когда Запад прекратит поставлять вооружение Киеву.

Замглавы МИД уточнил, что США и их союзники считают своей целью нанесение России стратегического поражения на поле боя, что невозможно, и потому такая цель не будет ими достигнута.

Галузин отметил, что западные страны рассматривают Украину только как «сырой материал», который нужен им для реализации своих агрессивных целей.

«Они, кажется, готовы сражаться до последнего украинца», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в ходе визита в Киев, что общая поддержка Украины со стороны членов альянса уже превысила 150 млрд евро. Блок наращивает поставки Киеву самолётов, танков и бронетехники.