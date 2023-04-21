Москва, 21 апреля, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), которое произошло на Дмитровском шоссе в районе дома 50, корпус 1, госпитализировали четырехмесячного ребёнка, сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По информации источника, четырёхмесячного ребёнка госпитализировали в 7-ю ДГКБ (Тушинская детская городская больница № 7).

Как сообщало ИА REGNUM, на Дмитровском шоссе 21 апреля столкнулись два автобуса, пострадал ребёнок. В ГИБДД уточнили, что на перекрестке столкнулись маршрутный автобус и электробус. В результате ДТП перекрыли две полосы из трёх. По предварительным данным, у пострадавшего ребёнка зафиксирован ушиб мягких тканей головы (ничего серьёзного).