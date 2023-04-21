Силуанов: акционеры Сбербанка подтвердили выплату рекордных дивидендов
Силуанов: акционеры Сбербанка подтвердили выплату рекордных дивидендов за 2022 год
Москва, 21 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Годовое общее собрание акционеров Сбербанка одобрило выплату рекордных дивидендов за 2022 год. Об этом 21 апреля сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.
«Мы по итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка Российской Федерации — Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов», — сказал Силуанов.
Министр добавил, результаты работы крупнейшего банка России в 2022 году «помогли выстоять всей финансовой системе страны».
Как передавало ИА REGNUM, наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 миллиардов рублей. Глава банка Герман Греф уточнил, что это 25 рублей на одну акцию с доходностью около 15% годовых, исходя из цены акций банка в последние дни.
По словам Грефа, Сбербанку в 2022 году пришлось справляться с последствиями двух волн оттока IT-специалистов. Как отметил глава Сбербанка, в целом бегство специалистов было во многом компенсировано, и теперь в компании уровень укомплектованности выше, чем был раньше. Он также сообщил, что наблюдается возвращение сотрудников, и проблема нехватки квалифицированных кадров уже не стоит так остро.