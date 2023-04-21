Москва, 21 апреля, 2023, 12:20 — ИА Регнум. Годовое общее собрание акционеров Сбербанка одобрило выплату рекордных дивидендов за 2022 год. Об этом 21 апреля сообщил глава Министерства финансов России Антон Силуанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сбербанк

«Мы по итогам прошлого года приняли решение, и общее собрание акционеров подтвердило возможность выплаты повышенных дивидендов. Это говорит об устойчивости самого крупного банка Российской Федерации — Сбера. Общее собрание проголосовало за решение о выплате повышенных дивидендов», — сказал Силуанов.

Министр добавил, результаты работы крупнейшего банка России в 2022 году «помогли выстоять всей финансовой системе страны».

Как передавало ИА REGNUM, наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал акционерам на ГОСА решение о выплате рекордных в истории Сбера дивидендов в размере 565 миллиардов рублей. Глава банка Герман Греф уточнил, что это 25 рублей на одну акцию с доходностью около 15% годовых, исходя из цены акций банка в последние дни.

По словам Грефа, Сбербанку в 2022 году пришлось справляться с последствиями двух волн оттока IT-специалистов. Как отметил глава Сбербанка, в целом бегство специалистов было во многом компенсировано, и теперь в компании уровень укомплектованности выше, чем был раньше. Он также сообщил, что наблюдается возвращение сотрудников, и проблема нехватки квалифицированных кадров уже не стоит так остро.