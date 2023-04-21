Оттава, 21 апреля, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Канады Анита Ананд заявила о решении Оттавы отправить Киеву военную помощь в размере 28,9 млн долларов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка вооружения Киевскому режиму

По данным издания, пакет помощи Украине, кроме прочего, включает 40 снайперских винтовок и 16 радиостанций.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Канада отправила Киеву новую военную технику, в том числе вторую партию танков Leopard 2 и предназначенные для их обслуживания бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Правительство Канады также решило предоставить Киеву 3 млн канадских долларов (2,2 млн долларов) на работы по разминированию территорий.

Кроме того, власти Канады планируют в 2023 году предоставить Украине кредит в 2,45 млрд канадских долларов (1,8 млрд долларов США) по линии Международного валютного фонда (МВФ). Средства предоставят в рамках «Администрируемого счёта для Украины» — валютного фонда, где собрано 2,8 млрд американских долларов от Канады и союзников.