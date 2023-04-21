ДНР, 21 апреля, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В настоящее время речь о полном окружении группировки украинских сил в Артёмовске пока не идёт. Об этом 21 апреля рассказал источник, который находится непосредственно в городе.

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас ведутся ожесточённые боестолкновения в лесопосадках около связывающей Артёмовск с Хромово трассы.

«На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте (украинское название Артёмовска. — Прим. ред.) речи не идёт, хоть каждый день украинцам становится всё сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал, что российские штурмовые отряды взяли в котёл группировку ВСУ в Артёмовске. Он уточнил, что «крышка» котла захлопнулась на дороге Артёмовск — Часов Яр.