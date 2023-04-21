Москва, , 12:11 — REGNUM Система вывоза аграрной продукции с Украины, которая на сегодняшний день налажена в Евросоюзе, начинает давать трещины. Об этом 21 апреля говорится в распространённом сообщении МИД России.

Зерно Александр Погожев © ИА REGNUM

Уточняется, что режим президента Украины Владимира Зеленского получил новый удар от своих ближайших «друзей» из Восточной Европы — Болгарии, Венгрии, Польши и Словакии, на фоне протестов фермеров и падения цен на внутреннем рынке приостановивших экспорт украинского зерна и намеренных включить в черный список другую сельхозпродукцию с Украины.

Также указывается, что такое же решение готовы принять власти Румынии, а накануне Польское радио сообщило о готовности Еврокомиссии ввести запрет на ввоз украинской сельхозпродукции.

«Похоже, отлаженная в ЕС система вывоза «коридорами солидарности» аграрной продукции с Украины даёт трещины», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обозреватель польского издания Fakt Анна Орловская написала, что, по мнению местных фермеров, решение о прекращении импорта зерна с Украины в Польшу было принято слишком поздно.

Правительство Польши 15 апреля уполномочило глав профильных министерств и ведомств временно запретить импорт зерна с Украины. Также оно обсудило меры по стабилизации этого сегмента рынка. 17 апреля ввоз украинского зерна прекратили Венгрия и Словакия.

Польские фермеры начали акции протеста против ввоза в страну зерна с Украины в конце 2022 года. Они заявляли, что часть зерна, которое формально должно перенаправляться в другие государства, остаётся в стране и это приводит к снижению цен и убыткам фермеров. Такие же проблемы испытывают и фермеры других стран Центральной и Восточной Европы, включая Венгрию, Чехию, Болгарию, Румынию и Словакию.