Москва, 21 апреля, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Даже если страны «Большой семёрки» и смогут договориться о том, чтобы практически полностью запретить экспорт любых товаров в Россию, это произойдёт очень нескоро, так как им придётся решить массу противоречий и согласовать чрезвычайно длинный список вопросов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 апреля заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Так он прокомментировал сообщение агентства Kyodo о том, что государства G7 изучают возможность введения такого запрета.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

«Не исключено, что намерения G7 вполне серьёзны, — сказал Колганов. — Они намереваются перейти от отдельных запретов на экспорт тех или иных видов продукции к согласованию списка разрешённых к экспорту товаров. А все остальные будут попадать под запрет. Иными словами, запрещено будет всё, что не разрешено. Но я думаю, что при попытках согласовать такой список между странами «Большой семёрки» неизбежно возникнут противоречия, потому что каждая сторона будет отстаивать включение в список разрешённых к экспорту товаров наиболее чувствительных для себя позиций. И я думаю, что либо этот список очень сильно распухнет, либо от этой затеи вообще придётся отказаться. Например, для Японии чувствительным является экспорт радиоэлектронной продукции. Для Германии — экспорт машиностроительной. Для Венгрии — фармацевтической. Для Италии — оборудование для пищевой промышленности».

Кроме того, Колганов призвал не забывать, что при согласовании списка разрешённого экспорта страны G7 будут оглядываться и на то, какие товары им надо импортировать из России. И соответственно, какие объёмы торговли им нужно сохранить, чтобы обеспечить этот импорт.

«Иными словами, это очень сложная затея, и даже если они о чём-то договорятся, это произойдёт очень небыстро. Но если это всё же случится, то для России, конечно, такой полутотальный запрет на экспорт будет иметь не слишком приятные последствия, потому что мы нуждаемся в импорте высокотехнологичных товаров и не только. Кроме того, мы зависим от некоторых видов сырья и химикатов. Например, красителей или средств защиты растений и так далее. В любом случае проблемы у нас будут, если расширят. В общем, надо готовиться уже сейчас и искать альтернативные каналы поставки», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента Финансового университета при правительстве России Олега Комолова, страны «Большой семёрки» действительно могут пойти на запрет почти любого экспорта в Россию, хотя для этого геополитическая обстановка должна обостриться до предела. Кроме того, в такой ситуации осложнится положение дел с параллельным импортом в Россию, так как Запад постарается закрыть все те каналы, через которые РФ в настоящее время обходит введённые против неё санкции.