МИД России назвал ограничение некоторыми странами ЕС импорта с Украины ударом для Зеленского

Москва, , 12:00 — REGNUM Решение Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии по ограничению зернового импорта с Украины станет ударом для режима Зеленского. Об этом 21 апреля сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Очередной удар режим Зеленского получил от своих ближайших восточноевропейских «друзей» — Польши, Словакии, Венгрии и Болгарии», — говорится в сообщении.

В материале МИД России уточняется, что вышеупомянутые страны из-за протестов собственных фермеров и падения внутренних цен временно остановили импорт украинского зерна. Польша, Венгрия, Словакия и Болгария собираются включить в черный список и другие украинские сельскохозяйственные товары. Примеру этих стран намерена последовать Румыния.

Как сообщило «Польское радио», Еврокомиссия уже практически готова ввести запрет на импорт с Украины пшеницы, кукурузы и масличных культур.

«Система вывоза «коридорами солидарности» аграрной продукции с Украины дает трещины», — уточнили в МИД России.

Так, в российском ведомстве считают, что безоговорочная поддержка Киева государствами Восточной Европы себя изживает, а это грозит режиму Зеленского ощутимыми финансовыми потерями.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля решение о приостановке до 30 июня 2023 года импорта украинского зерна приняли власти Польши. 16 апреля власти Венгрии заявили, что планируют отказаться от ввоза зерна с Украины на этот же период.

16 апреля вопрос отказа Словакией от ввоза зерна с Украины поднял бывший глава правительства республики Роберт Фицо. Он объяснил, что украинская сельхозпродукция делает словацкое зерно неконкурентоспособным из-за низкой цены. Он упрекнул власти Словакии в том, что они разоряют своих фермеров ради помощи Украине.

17 апреля власти Словакии заявили о рассмотрении вопроса о временном отказе от импорта украинского зерна. Премьер-министр республики Эдуард Хегер заявил, что в стране намерены обсудить вариант отказа не только от зерна, но и от другой сельхозпродукции Украины.