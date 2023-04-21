Компания по производству батареек Duracell решила покинуть российский рынок

Москва, , 11:51 — REGNUM Компания по производству батареек Duracell уходит из России, передал Telegram-канал Mash.

Батарейки «Duracell» на стенде © Александр Кондратюк/РИА Новости

По информации источника, компания покидает российский рынок из-за полного прекращения поставок продукции с завода Duracell в Бельгии.

«В компании подтвердили: фатальное решение уйти приняли акционеры», — говорится в сообщении.

Акционеры компании решили разорвать все действующие контракты в одностороннем порядке, распродать запасы, рассчитаться с персоналом.

Как сообщало 20 апреля ИА REGNUM, российские власти намерены заставить уходящие из страны зарубежные компании заплатить разовый сбор со сверхприбыли. Уточняется, что вводимый в России аналог налога на непредвиденные доходы будет распространяться и на тех, кто планирует выйти из бизнеса. Эта мера может повлиять на итоговую цену сделки. При этом для зарубежных компаний, стремящихся покинуть Россию, не предусмотрены налоговые послабления.

Пивоваренный концерн Heineken нашёл покупателя для бизнеса в России. Концерн ожидает одобрения сделки со стороны российских властей. Информации о том, кто станет покупателем, пока отсутствует. Компания, столкнувшаяся с трудностями при продаже российских активов, рассчитывает завершить уход из России в первой половине 2023 года. Компания оценила примерно в 300 млн евро ущерб от ухода с российского рынка.