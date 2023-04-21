Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что план Китая по Украине может стать основой будущих мирных усилий

Москва, , 11:50 — REGNUM Россия благодарна китайской стороне за её желание внести вклад в урегулирование кризиса на Украине. Об этом 21 апреля заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в интервью RT.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Прежде всего, мы благодарны нашим китайским партнёрам за их искреннее намерение, желание внести вклад в решение украинского кризиса», — сказал он.

Галузин отметил, что у Москвы и Пекина общие позиции в таких вопросах, как значение Устава ООН и неделимость безопасности, и уточнил, что Россия и Китай — стратегические партнёры.

«Некоторые положения мирного плана, представленного нашими китайскими коллегами, могут быть основой, базой для будущих мирных усилий», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что власти Китая поддерживают желание европейских стран способствовать возобновлению мирных переговоров по Украине в кратчайшие сроки. Он напомнил, что в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Пекин французский лидер обменялся мнениями с председателем КНР Си Цзиньпином по этому вопросу.