Депутат Рады Железняк: на Украине в мае продлят действие военного положения

Киев, , 11:42 — REGNUM Верховная рада Украины в начале мая вновь должна продлить действие военного положения на украинской территории. Об этом 21 апреля сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в своём Telegram-канале.

Верховная Рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

В феврале 2023 года украинская Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 18 мая.

«В начале мая парламент снова должен продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации», — написал он в своём сообщении.

Железняк уточнил, что новое продление военного положения начнёт действовать с 19 мая и, по его мнению, снова будет действовать в течение 90 дней. При этом на данный момент на сайте украинского парламента нет законопроекта о продлении сроков военного положения и мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун внесла на голосование законопроект, в котором содержится возможность официальной регистрации однополых «партнёрств» между украинскими военными. По её словам, это нужно для защиты прав военных.