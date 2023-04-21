Киев, 21 апреля, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Верховная рада Украины в начале мая вновь должна продлить действие военного положения на украинской территории. Об этом 21 апреля сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

В феврале 2023 года Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине до 18 мая.

«В начале мая парламент снова должен продлить срок действия военного положения и всеобщей мобилизации», — написал он.

Железняк уточнил, что новое продление военного положения начнётся с 19 мая и, по его мнению, снова будет действовать 90 дней. При этом пока на сайте украинского парламента нет законопроекта о продлении сроков военного положения и мобилизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в стране продолжается мобилизация, так как пока не удалось выполнить план.