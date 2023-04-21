Bloomberg: состояние Илона Маска за прошедшие сутки сократилось на почти $13 миллиардов

Вашингтон, , 11:41 — REGNUM Состояние владельца компаний SpaceX, Tesla и социальной сети Twitter Илона Маска за прошедшие сутки сократилось на 12,6 миллиарда долларов. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщило издание Bloomberg.

«Согласно индексу Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска упало на 12,6 миллиарда долларов, что привело к рекордным с начала 2023 года убыткам», — говорится в распространённом сообщении.

Отмечается, что к этому привело сразу несколько событий. Tesla разочаровала инвесторов своими результатами за первый квартал, в результате чего акции производителя электромобилей упали на 9,75%, разработанная SpaceX экспериментальная ракета Starship взлетела только ради того, чтобы взорваться примерно через четыре минуты, а многие пользователи Twitter отказались платить 8 долларов за платную подписку Twitter Blue.

При этом 51-летний американский предприниматель с состоянием в 164 миллиарда долларов уверенно занимает вторую строчку в рейтинге самых богатых людей мира, уступая только владельцу группы производящий предметы роскоши компаний LVMH Бернару Арно.

Ранее в SpaceX заявили, что взрыв прототипа космического корабля Starship был результатом целенаправленного решения, так как в ходе испытаний произошли неполадки с несколькими двигателями. Выяснилось, что на старте у первой ступени ускорителя Super Heavy наблюдались проблемы в работе трёх из 33 двигателей Raptor, а при наборе высоты количество нерабочих двигателей увеличилось до шести.