На Дмитровском шоссе столкнулись два автобуса, пострадал двухмесячный ребёнок

Москва, , 11:33 — REGNUM Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) произошло на Дмитровском шоссе в районе дома 50, корпус 1, сообщил источник ИА REGNUM.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

В ГИБДД уточнили, что на перекрестке столкнулись маршрутный автобус и электробус. В результате ДТП перекрыли две полосы из трёх.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал один двухмесячный ребёнок. У него зафиксирован ушиб мягких тканей головы (ничего серьёзного).

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 17 апреля на Симферопольской улице, в районе дома №3, столкнулись несколько автомобилей. Движение было возможно по одной из четырёх полос. Сообщалось, что один из автомобилей врезался в эвакуатор на который грузили иномарку. Всего участниками ДТП стали четыре автомобиля. Есть пострадавший.